СМИ: Актер Борис Клюев болен раком

Известный российский режиссер Владимир Бейлис рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ о состоянии здоровья звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева. По его словам, актер страдает от серьезного онкологического заболевания.

«У него действительно рак легких. Но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало» -

сказал деятельрепортерам.

Он отметил, что Клюев давно знает свой страшный диагноз, но продолжает активно работать в театре и кино.

«Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу», -

рассказал Бейлис.

Соседи Клюева, в свою очередь, рассказали, что видели его недавно в доме, но недавно он уехал на дачу. Журналисты сделали вывод о том, что артист не находится на стационарном лечении, однако проходит курс химиотерапии.