24-летняя журналистка рассказала о романе с 60-летним Александром Маршалом

Александр Маршал вот уже около года встречается с Кариной Нугаевой. Однако только на днях влюбленные дали откровенное интервью о своих отношениях.

После развода с третьей супругой Натальей Миньковой в прессе ходили разные слухи о личной жизни Александра Маршала. СМИ приписывали рок-музыканту романы с разными женщинами.

В Сети даже обсуждали информацию о том, что Александр возобновил отношения с Надей Ручкой, с которой он встречался в начале 2000-х, будучи женатым человеком. Однако в 2017 году Маршал вновь обрел счастье в лице выпускающего редактора радио «Шансон» Карины Нугаевой.

На днях артист и журналистка дали интервью программе «Когда все дома», в котором Карина вспомнила, как начинался их роман.

«У Саши был юбилейный концерт. Он пришел на эфир. Мы и до этого были знакомы, встречались, так сказать, глазами. Потом был сам концерт, и вот после него все и началось…» — поделилась Нугаева.

Александр заявил, что между ним и Кариной «химия, что-то такое, происходящее с нами, но не зависящее от нас».

Девушка добавила, что 36-летняя разница в возрасте с певцом ее не смущает.

По словам Нугаевой, Маршал — «такой мальчишка еще в душе», что в некоторых ситуациях она ведет себя серьезнее, чем ее возлюбленный.