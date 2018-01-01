В Сети появилось видео падающей с лестницы победительницы «Евровидения»

В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании «Евровидение-2018». Клипы опубликованы на видеохостинге YouTube.

Как пишет таблоид Daily Express, инцидент произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, на котором Нетта заняла первое место с 283 баллами.

Певица не получила серьезных травм и подчеркнула, что с ней все в порядке.

Финал «Евровидения-2018» состоялся в ночь на 13 мая. Нетта выступила с песней Toy («Игрушка») и одержала победу в конкурсе, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.