Солист Gorillaz забыл новый альбом группы в такси

Исполнитель Дэймон Албарн забыл новый альбом группы Gorillaz в такси. Музыкант ехал с ноутбуком, в котором находилась мастер-копия пластинки, и оставил его на заднем сидении автомобиля. Об этом пишет NME.

К счастью для Албарна и его коллег, водитель оказался честным и вернул ему пропажу.

«Это была катастрофа. Дэймон держит под контролем все, в случае с Gorillaz это не просто аудио, но и дорогостоящее видео. Содержание этого ноутбука бесценно», -

прокомментировал инцидент инсайдер.

Источник также отметил, что выход нового альбома группы Gorillaz состоится в этом году и будет носить политический подтекст.