Анна Седокова рассказала, как борется за дочь

В начале мая Анна Седокова поделилась с поклонниками личной бедой: бывший муж Максим Чернявский хочет лишить ее родительских прав на их общую дочь Монику. Недавно певица призналась журналистам, что разбирательства с некогда любимым человеком отнимают у нее очень много сил.

На протяжении долгого времени поклонники 35-летней Анны Седоковой и не догадывались о том, что она переживает сложный период в жизни.

Экс-супруг артистки, бизнесмен Максим Чернявский, хочет через суд отобрать у нее дочь. Сегодня певица нечасто видится с 6-летней Моникой, да и то в присутствии надзирателя.

Разговаривать с ребенком она может исключительно на английском языке. В новом выпуске программы «Ты не поверишь» бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что тяжбы с бывшим мужем даются ей очень сложно.

«Каждый раз, когда я думаю, что все закончилось, в моей жизни начинается новый вираж. Впервые я поняла, каково это просыпаться утром и не хотеть вставать. Настолько плохо, что с трудом можно найти повод улыбаться», —

поделилась Анна с журналистами.

Артистка не понимает, почему предприниматель решился на подобный поступок. Они прожили в браке два года, но расстались на дружеской ноте.

Уезжая на гастроли, Анна могла спокойно оставить Монику и ее старшую сестру Алину с Максимом. Чем закончится эта история, можно только предполагать. Версии выдвигаются самые разные.

«30%, что дочь оставят с ней, 70% — что с ним. Все потому, что она длительное время не обращалась в суд, когда ребенок остался с отцом», —

прокомментировал свою точку зрения один из адвокатов телеканалу НТВ.

Ситуация осложняется еще и тем, что у Моники американское гражданство.

Анна сдаваться не намерена. Она общается с лучшими юристами, чтобы решить проблему.

Все гонорары певицы сегодня уходят на услуги адвокатов.





