Жаркая парочка! Собчак показала страстный поцелуй с супругом

Ксения Собчак удивила подписчиков откровенным снимком с супругом, на котором запечатлен их страстный поцелуй.

Прежде чем отправиться на Каннский кинофестиваль, где состоится премьера документального фильма об Анатолии Собчаке, его знаменитая дочь провела несколько дней на юге Испании вместе с любимым мужем и друзьями.

Во время прогулок по узким улочкам древних городов компания много фотографировалась, делая порой весьма интересные кадры.

Одним из таких 36-летняя знаменитость поделилась в своем Инстаграме. На снимке Ксения и Максим запечатлены во время страстного поцелуя.

«French kiss with spanish touch! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:)», —

гласила надпись к фото.

Неожиданный кадр заинтересовал интернет-пользователей.

Правда, в центре их внимания оказалась не столько пылкие чувства супругов, которые в этом году отметят пятую годовщину свадьбы, сколько грудь Собчак.

Шутки про неидеальные округлости телеведущей сопровождались едкими указаниями на отсутствие бюстгальтера и «старушечий» наряд.

Собчак к подобным «комплиментам» уже привыкла, поэтому нет ничего удивительного в том, что она не удостоила хейтеров ответом.