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Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста

Lenta.ru
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Кристен Стюарт | Фото: REUTERS/Scanpix

Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках. Об этом пишет Time во вторник, 15 мая.

Отмечается, что артистка направлялась на премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец».

Стюарт ранее публично критиковала дресс-код Каннского фестиваля.

«Ты просто не можешь просить меня делать что-то, что ты не просишь сделать мужчину. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков», —

говорила она.

Кристен Стюарт разулась на красной дорожке
Кристен Стюарт разулась на красной дорожке FOTO: REUTERS/Scanpix
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах FOTO: REUTERS/Scanpix

В феврале актриса Анна Брюггеманн призвала посетительниц Берлинского кинофестиваля отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами.

Артистка назвала дресс-код мероприятия объективизацией девушек и пообещала появиться на красной дорожке «в юбке, кроссовках и водолазке».

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