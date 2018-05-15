Папина копия: повзрослевшая 10-летняя дочь Ивана Урганта произвела фурор в Сети

40-летний Иван Ургант крайне редко публикует в микроблоге семейные фотографии. Однако на днях он сделал исключение и показал подписчикам снимок своей дочери Нины.

15 мая Иван Ургант выложил в Инстаграм снимок своей дочки Нины — аккурат в день ее рождения.

«I❤️10», — подписал телеведущий фотографию девочки.

Таким же способом, к слову, Ургант поздравляет дочь с тех пор, как завел свой микроблог.

I❤️10 Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 15 Май 2018 в 3:51 PDT

Его аккаунт уже насчитывает три подобных записи. Пользователи Сети отметили, как Нина похожа на своего знаменитого папу и осыпали ее комплиментами: «Красавица», «Папина копия!», «Ваши глаза, прекрасная девочка», «Одно лицо».

Напомним, что

Нина — первенец Урганта. Он также воспитывает двухлетнюю дочь Валерию и 17-летнюю дочь своей супруги Натальи Кикнадзе от первого брака Эрику.

Кстати, Нина и Валерия были названы в честь главных женщин в жизни Урганта — бабушки телеведущего, актрисы Нины Ургант, и его матери, актрисы Валерии Киселевой.





