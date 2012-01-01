СМИ рассказали, почему экс-«Иванушка» Яковлев оставил жену без наследства

Как удалось выяснить журналистам «Комсомольской правды», гражданская супруга ныне покойного бывшего солиста российской группы «Иванушки-International» Олега Яковлева Александра Куцевол пытается в суде добиться права на наследство певца, несмотря на то, что он даже не упомянул ее в завещании.

По словам специалистов, состояние Яковлева оценивается в 200 миллионов рублей (2,7 млн евро - Примю ред.). В числе прочего, он имел три квартиры и одну комнату в Москве, и стоимость этой недвижимости составляет около 50 миллионов рублей (около 676 тысяч евро - Прим. ред.).

Сейчас возлюбленная «светленького из Иванушек» пытается оспорить завещание, согласно которому все имущество Олега достается его племяннице Татьяне Яковлевой и другу певца по университету Роману Родову.

На этом фоне Александра Куцевол заявила, что в 2012 году официально заключила брак с Яковлевым в Сербии.

Однако племянница артиста отметила, что Олег никогда и никому не говорил, что женат, а в многочисленных интервью он и Александра Куцевол неоднократно говорили о том, что им не нужен штамп в паспорте.

«И Саша продолжала так говорить и после того, как Олег умер. Почему полгода назад она вдруг изменила свою точку зрения - я не знаю. И поэтому считаю своим долгом проверить подлинность документа в суде», - сказала журналистам Татьяна Яковлева.

На заседании суда адвокат Александры показал копию выписки из регистрационной книги из ЗАГСа и пообещал представить оригинал.

При этом,

по некоторым данным, в последний год Александра Куцево и Олег Яковлев не жили постоянно вместе - избранница была у него дома лишь «наездами».

Олег Яковлев скончался в июне прошлого года от отека легких, разившегося вследствие сердечной недостаточности.