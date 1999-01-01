Умер «самый любимый муж» Ирины Аллегровой

После расставания с последним мужем, танцовщиком Игорем Капустой, 19 лет назад Ирина Аллегрова так и не устроила свою личную жизнь. Cегодня стало известно, что четвертый супруг Императрицы российской эстрады скончался в больнице.

15 мая в прессе появилась информация, что накануне в Санкт-Петербурге скончался Игорь Капуста. По словам родственников, цитируемых изданием «Собеседник»,

Игорь лег в больницу на плановое обследование, но подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких.

Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

Как отреагировала на неожиданную смерть экс-супруга Аллегрова, неизвестно. После расставания в 1999 году они не общались. Разводу предшествовали пять лет счастливой и, как позже вспоминал Капуста, полной страсти семейной жизни.

Поговаривают, что песня «Угонщица» была написана на следующий день после того, как Игорь, порвав отношения с бывшей девушкой, сел в «девятку», принадлежащую звезде, и угнал с ней в их новую совместную жизнь.

В 2014 году СМИ писали, что Капуста был приговорен к шести годам лишения свободы. У мужчины были обнаружены запрещенные вещества, однако, по словам обвиняемого, его подставили.

Аллегрова всегда называла Игоря «главной любовью своей жизни», но в той ситуации не стала ему помогать ни морально, ни финансово.

Как позже признавалась артистка в одном из интервью, уж слишком она была обижена на него за многочисленные измены и так и не смогла простить предательства.

20 мая Ирина Аллегрова уезжает на гастроли в Германию и неизвестно, задержится ли она в России, чтобы проводить в последний путь своего некогда любимого мужчину.



