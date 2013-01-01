В Израиле заявили о проблемах со въездом для певца Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс получил отказ во въезде в Израиль, где он намеревался выступить с концертом. Об этом в своем Facebook сообщила депутат израильского Кнессета Юлия Малиновская.

«Я не могу объяснить тот поразительный факт, что полиция теперь занимается вопросом въезда в Израиль популярного российского певца. Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура Лепса. Он рассказал, что

17 сопровождающих музыкантов и технических работников получили разрешения на въезд без всяких проблем. Единственный, кого неожиданно завернули, – сам Лепс», –

рассказал Малиновская.

По ее информации, на концерт Лепса было продано более трех тысяч билетов.

«Как вообще такое может быть, что артист, совершивший множество международных концертных туров, только накануне закончивший гастроли в Европе, входящий в пул президента России – вдруг получает отказ на въезд от израильской полиции?», – задалась вопросом депутат Кнессета.

Малиновская отметила, что она направила экстренные обращения министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану, а также генинспектору полиции по поводу Лепса и теперь надеется, что «удастся избежать крайне неприятного дипломатического инцидента с Россией».

Напомним,

в 2013 году Григорию Лепсу запретили въезд в США. Американцы подозревали Лепса в связях с восточноевропейской мафией и перевозке денег для нее.

Сам артист назвал обвинения Вашингтона абсурдными, но при этом подтвердил, что давно знаком с главарем международной преступной организации Братский круг.