Серебренникова временно отпустили из-под домашнего ареста

Известный российский режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый по делу о хищении бюджетных средств, временно был отпущен из-под домашнего ареста. Как стало известно «Рен-ТВ», деятелю разрешили навестить отца в Ростове-на-Дону.

Известно, что Кирилл Серебренников попросил следователей отпустить его к отцу после того, как тот сломал ногу. В итоге просьбу режиссера удовлетворили.

На опубликованной в Сети видеозаписи, где запечатлен момент обратного вылета Серебренникова из ростовского аэропорта в Москву, отвечая на вопрос журналистов относительно решения следствия разрешить ему слетать к родителю, режиссер заявил: «Я очень им благодарен».

Папа Кирилла Серебренникова остался один после смерти его жены этой зимой. Режиссер не смог прибыть на похороны матери из-за того, что находился под домашним арестом.

Режиссер обвиняется в растрате 68 миллионов рублей (926 тысяч евро - Прим. ред.).