ВИДЕО: Киркоров нецензурно выругался во время интервью о «Евровидении»

Известный российский певец Филипп Киркоров оскандалился, обматерив находившихся в соседнем помещении людей в эфире шведского телеканала. Инцидент произошел во время интервью в Лиссабоне.
Как видно на кадрах записи, которую путили в эфир, Киркоров прервал разговор с журналистом, в котором рассказывал о любви к конкурсу «Евровидение», услышав какой-то шум за кадром.
Филипп принес свои извинения и удалился узнать, в чем дело. Там то он в нецензурной форме набросился на неких людей.
«Извините пожалуйста. А что за шум? Можно не шуршать здесь, а? На *** уйти и не делать этого? Не понимаете, что все это слышно? Можно?» —
обратился Киркоров к кому-то.
«Да», — ответил тот.
«Спасибо», — резюмировал певец.
Примечательно, что
шведское ТВ, комментирую выходку певца, сопроводили сюжет фразой из «Бриллиантовой руки»: «Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений».