ВИДЕО: Киркоров нецензурно выругался во время интервью о «Евровидении»

Известный российский певец Филипп Киркоров оскандалился, обматерив находившихся в соседнем помещении людей в эфире шведского телеканала. Инцидент произошел во время интервью в Лиссабоне.

Как видно на кадрах записи, которую путили в эфир, Киркоров прервал разговор с журналистом, в котором рассказывал о любви к конкурсу «Евровидение», услышав какой-то шум за кадром.

Филипп принес свои извинения и удалился узнать, в чем дело. Там то он в нецензурной форме набросился на неких людей.

«Извините пожалуйста. А что за шум? Можно не шуршать здесь, а? На *** уйти и не делать этого? Не понимаете, что все это слышно? Можно?» —

обратился Киркоров к кому-то.

«Да», — ответил тот.

«Спасибо», — резюмировал певец.

Примечательно, что