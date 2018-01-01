ВИДЕО: Премьер-министр Израиля сымитировал «танец курицы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай исполнили «танец курицы» - элемент из номера артистки, прославивший ее на весь мир. Видео было опубликовано на Twitter-странице Benjamin Netanyahu.

Известно, что на «Евровидении» Барзилай выступила с композицией Toy, изначально названной букмекерами фаворитом. В итоге песня принесла ей победу.

כמה כיף לפגוש את נטע ברזילי בירושלים! נטע - כולנו אוהבים אותך, הבאת למדינה שלנו הרבה מאוד כבוד ♥️🇮🇱 pic.twitter.com/bEfet4Ki0Q— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 мая 2018 г.

В видео показан визит израильской певицы к политику и его супруге Саре. Обоих артистка обучила ключевому движению из ее танца.

«Как весело встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все любим вас, вы заставили страну гордиться собой», -

отметил Нетаньяху в комментарии.