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ВИДЕО: Премьер-министр Израиля сымитировал «танец курицы»

korrespondent.net
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Нетта Барзилай и Биньямин Нетаньяху | Фото: скриншот видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай исполнили «танец курицы» - элемент из номера артистки, прославивший ее на весь мир. Видео было опубликовано на Twitter-странице Benjamin Netanyahu.

Известно, что на «Евровидении» Барзилай выступила с композицией Toy, изначально названной букмекерами фаворитом. В итоге песня принесла ей победу.

В видео показан визит израильской певицы к политику и его супруге Саре. Обоих артистка обучила ключевому движению из ее танца.

«Как весело встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все любим вас, вы заставили страну гордиться собой», -

отметил Нетаньяху в комментарии.

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