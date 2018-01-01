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Певица Юлия Самойлова сожалеет о «Евровидении»

korrespondent.net
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Юлия Самойлова | Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Российская певица Юлия Самойлова призналась, что сожалеет о том, как выступила на «Евровидении-2018». Об этом она отметила на пресс-конференции, пишет RT.

Известно, что артистка представляла на песенном конкурсе Россию. Выступив во втором полуфинале, она не смогла пройти в финал «Евровидения», чем вызвала массовую критику в свой адрес.

"Евровидение", безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моем творчестве. О нем я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд - своих и людей, которые меня поддерживали", -

отметила Самойлова.

По поводу критики в свой адрес она отметила, что замечания начали звучать сразу же, как только ее выбрали представлять на конкурсе Россию.

«Шквал критики на меня обвалился еще до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика», -

подчеркнула певица.

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