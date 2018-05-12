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«Все серьезно»: Виктория Боня появилась в Каннах с французским миллионером

topnews.ru
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Виктория Боня | Фото: REUTERS/Scanpix

Известная российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня вышла в свет со своим новым избранником.

38-летняя звезда появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах вместе с французским нефтяным магнатом и миллиардером Пьером Андюраном.

О Пьере известно, что ему 40 лет, а ранее он был женат на русской модели из Владивостока Евгении Слюсаренко.

В браке у бизнесмена родилась дочь.

«Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись 2 года назад, расстались - 4 года назад. У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь - такого же возраста, как моя Анджелина», - подтвердила Виктория.

Should I have a dessert or not??? Съесть мне десерт тли нет?? 🙄

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Ранее Боня встречалась с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом, но пара разошлась примерно год назад. В 2012 году Виктория родила Смерфиту дочь. Пара продолжает поддерживать отношения.

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