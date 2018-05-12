«Все серьезно»: Виктория Боня появилась в Каннах с французским миллионером

Известная российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня вышла в свет со своим новым избранником.
38-летняя звезда появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах вместе с французским нефтяным магнатом и миллиардером Пьером Андюраном.
О Пьере известно, что ему 40 лет, а ранее он был женат на русской модели из Владивостока Евгении Слюсаренко.
В браке у бизнесмена родилась дочь.
No one sees me better through his camera than @danieleventurelliphoto 👌🏼😊 Always good shots!! Немного красоты в ленту... 😊😊 За шесть лет каннского кинофестиваля никто не делает лучше кадры, чем итальянский фотограф @danieleventurelliphoto Не знаю, в чем его уникальность, но все фото всегда сочные и яркие! 🔥🔥
«Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись 2 года назад, расстались - 4 года назад. У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь - такого же возраста, как моя Анджелина», - подтвердила Виктория.
Ранее Боня встречалась с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом, но пара разошлась примерно год назад. В 2012 году Виктория родила Смерфиту дочь. Пара продолжает поддерживать отношения.