СМИ: Григорий Лепс госпитализирован с множественными переломами ребер

Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу. По некоторым данным, медики диагностировали у него множественный перелом ребер.
По словам представителя артиста Натальи Мостаковой, Григорий Лепс сейчас действительно находится в больнице, но скоро его выпишут.
«С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений», -
цитирует Мостакову ТАСС.
Официальный представитель 55-летнего певца уточнила, что он сейчас находится на обследовании в Боткинской больнице, но о переломе ребер ей ничего неизвестно.
«Не знаю, откуда у вас информация про падение и перелом ребер, у меня такой информации нет, с ним все хорошо», - приводит ее слова АНГ «Москва».
Однако телеведущий Дмитрий Нагиев приводит другие сведения.
«Гриша сам мне перезвонил. Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально. Говорит, что появилось время полежать и подумать», -
заявил Нагиев, добавив, что лично для него важно, что Лепс «жив, разговаривает и даже шутит».
Телеведущего цитирует «Рен-ТВ».