СМИ: Григорий Лепс госпитализирован с множественными переломами ребер

Известный российский певец Григорий Лепс попал в больницу. По некоторым данным, медики диагностировали у него множественный перелом ребер.

По словам представителя артиста Натальи Мостаковой, Григорий Лепс сейчас действительно находится в больнице, но скоро его выпишут.

«С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений», -

цитирует Мостакову ТАСС.

Официальный представитель 55-летнего певца уточнила, что он сейчас находится на обследовании в Боткинской больнице, но о переломе ребер ей ничего неизвестно.

«Не знаю, откуда у вас информация про падение и перелом ребер, у меня такой информации нет, с ним все хорошо», - приводит ее слова АНГ «Москва».

Однако телеведущий Дмитрий Нагиев приводит другие сведения.

«Гриша сам мне перезвонил. Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально. Говорит, что появилось время полежать и подумать», -

заявил Нагиев, добавив, что лично для него важно, что Лепс «жив, разговаривает и даже шутит».

Телеведущего цитирует «Рен-ТВ».