В Сети обсуждают возмутительное поведение Дэвида Бекхэма на свадьбе Гарри и Меган

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри прошла без инцидентов. А вот без конфузов не обошлось: Дэвид Бекхэм и принцесса Беатрис нарушили правила этикета.

19 мая принц Гарри взял в жены Меган Маркл.

На церемонию пригласили множество гостей, среди которых были не только родственники пары, но и друзья-знаменитости.

В Виндзорский замок прибыли Дэвид и Виктория Бекхэм, Амаль и Джордж Клуни, Элтон Джон, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Том Харди и другие селебы. Во многих странах бракосочетание Гарри и Меган транслировалось в прямом эфире.

Интернет-пользователи, присмотревшись, увидели, что

Дэвид Бекхэм решил не соблюдать элементарные правила приличия и жевал жвачку прямо в церкви! Впрочем, не он один. Компанию ему составила... принцесса Беатрис.

Поклонники молодоженов сочли подобное поведение неуважением по отношению к своим любимцам, и мы с ними согласны.