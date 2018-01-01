ВИДЕО: 61-летняя Татьяна Догилева располнела до неузнаваемости

Известная актриса Татьяна Догилева пришла на шоу «Привет, Андрей!», посвященное юбилею передачи Ильи Олейникова и Юрия Стоянова «Городок». Догилеву пригласили не случайно, в студенческие годы у нее был роман со Стояновым и они учились на одном курсе.

Однако телезрители с трудом узнали ее, так как артистка сильно располнела и изменилась, но не придает значения своему лишнему весу.

Примечательно, что чуть более месяца назад, Догилева давала мастер-класс и в сеть попали ее фото.

Сама артистка, комментирую «СтарХиту» появившиеся лишние килограммы, заявила: «Да, я поправилась. Ну и что дальше?».

FOTO: скриншот видео

Добавим, что в студии ток-шок Татьяна Догилева вспомнила историю знакомства с Юрием Стояновым. Они познакомились в театральном институте и вместе играли любовь в студенческих этюдах в ГИТИСе.

«Юра не любит, когда я рассказываю эту историю, потому что ему уже надоело», - начала свой рассказ Татьяна Догилева.

«Я расскажу, что да, было. У нас был такой странный курс.

Вот только один Стоянов был немного похож на героя, симпатичный, высокий и в кудрях, он занимался фехтованием, сутулился, а руки были длинные и висели. Потом у нас случился роман, когда мы все время репетировали какие-то безумные этюды про любовь», -

рассказала Татьяна Догилева.

Сам же Юрий Стоянов уверенно заявил, что его любили не только на театральном курсе, но и на музыкальном. На первом курсе они играли вместе этюды, однако в первом семестре Татьяна получила тройку и решила расстаться с ухажером.

«Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке», -

заключила актриса.