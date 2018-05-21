Анжелика Варум рассказала о системе своего питания и отношении к спорту

48-летняя Анжелика Варум неоднократно обещала рассказать своим фанатам, как она питается и тренируется, чтобы оставаться стройной. На днях певица наконец сдержала слово.
21 мая Анжелика Варум опубликовала в Инстаграме пост, в котором раскрыла секрет своей стройной фигуры.
На протяжении двадцати лет знаменитость придерживается раздельного питания, основное правило которого — не смешивать белки с углеводами.
Певица исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной негазированной воды.
Дорогие друзья! Отвечая на ваши вопросы (обещала ведь...), я просидела за компьютером около 8-ми часов - полный рабочий день))) Сейчас, перелистывая ленту новых комментариев с вопросами понимаю, что на 99% из них я уже ответила. Не сочтите за неуважение и невнимание к каждому из вас персонально, но попробуйте перелистать топ комментариев и среди них вы наверняка найдёте ответ на свой вопрос. Спасибо большое за общение. Мне было приятно найти единомышленников в лице многих из вас. Будьте здоровы! Удачи во всех начинаниях! А я пойду жить свою жизнь и впредь постараюсь быть осмотрительнее, давая обещания))) Фото Л.Агутина:)
Каждый третий день, а также в периоды, когда организм испытывает напряжение (перелеты, гастроли, простуда), звезда вычеркивает из своего меню белковую пищу.
«Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», —
рассказала Анжелика. Кроме того, артистка выпивает много теплой воды в день (от 2,5 до 4 литров). Она легче усваивается и обеспечивает тело необходимым запасом жидкости.
Варум — не сторонница долгих изнурительных тренировок. Бегу она предпочитает ходьбу, любит плавать (брассом и кролем) и время от времени выполняет простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног.