Виктория Боня похвасталась, что наряды для Канн ей выбирал бойфренд-миллиардер

Похоже, 38-летняя Виктория Боня наконец встретила мужчину своей мечты: мало того что Пьер Андюран умен и богат, он еще и очень заботлив. Оказалось, именно он подбирал платья, в которых российская телеведущая блистала в Каннах.

На протяжении всего Каннского кинофестиваля российские СМИ активно обсуждали не только громкие премьеры, но и эффектные выходы в свет Виктории Бони.

Некоторые из ее нарядов совсем не понравились поклонникам, другие вызывали абсолютный восторг.

На днях Виктория дала интервью, в котором впервые подробно рассказала об отношениях с Пьером Андюраном и заявила, что именно он выбирал и покупал для нее платья.

«Мы проезжали мимо магазина Dior, и там были очень красивые платья на витрине. Я говорю: «Ой, какие красивые платья!».

А он ответил: «Хочешь, пока ты будешь на съемке, я схожу выберу тебе платья и куплю». Это не то, что пойти и вместе купить платье, это человек пошел, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу.

Платья, которые в единственном экземпляре, в одном размерном ряде. Выбрал, привез, выбрал туфли, выбрал сумочку и привез мне. Эти платья были сделаны специально для Каннского кинофестиваля — уникальные», — сообщила Боня.

Также Виктория заявила, что ее возлюбленный не миллионер, а миллиардер.

«Покорил своим умом, глубиной мысли и содержанием», — призналась Боня

журналистам портала Super.ru. К слову, Виктория и Пьер уже познакомили своих дочерей и теперь с удовольствием проводят время вместе.