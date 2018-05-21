ФОТО: Дочь Мадонны ужаснула «естественностью» в новой фотосессии

На снимках для рекламной кампании марки одежды MadeMe 21-летняя Лурдес Леон гордо продемонстрировала свои небритые подмышки. Пользователи Сети, увидев фото, пришли в недоумение и оставили под ним множество осуждающих комментариев.

Лурдес Леон стала лицом коллаборации нью-йоркского бренда одежды MadeMe и легендарной марки обуви Converse.

На днях в Сети были опубликованы рекламные снимки с участием дочери Мадонны.

На одном из фото она позирует, стоя на коленях в желтых спортивных брюках и белом коротком топе.

Пользователи Сети тут же обратили внимание на подмышки знаменитости, которые определенно давно не видели бритву.

«Ужасно, неужели так сложно бриться», «Почему нельзя ухаживать за собой», «Отписался», «Она — лицо марки, зачем показывать свои волосатые подмышки?» — написали возмущенные пользователи Сети. Леон, как и ее мать, —

сторонница бодипозитива.