В сети удивились странному поцелую Элтона Джона и Дэвида Бекхэма

В сети обратили внимание на то, что Джон принялся активно облизывать губы после поцелуя.

Некоторые пользователи посмеялисьнад журналисткой, которая комментировала происходящее и запнулась во время поцелуя.

Приветствие знаменитостей также назвали самым горячим поцелуем на свадьбе.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP— Chris Bradley (@ChrisBradley_) 19 мая 2018 г.