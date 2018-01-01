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В сети удивились странному поцелую Элтона Джона и Дэвида Бекхэма

Lenta.ru
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Фото: Скриншот @ChrisBradley_

Интернет-пользователи высмеяли поцелуй музыканта Элтона Джона и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма на свадьбе британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Видео с церемонии опубликовано в Twitter.

В сети обратили внимание на то, что Джон принялся активно облизывать губы после поцелуя.

Некоторые пользователи посмеялисьнад журналисткой, которая комментировала происходящее и запнулась во время поцелуя.

Приветствие знаменитостей также назвали самым горячим поцелуем на свадьбе.

Торжественная церемония прошла 19 мая в Виндзорском замке.

В январе Элтон Джон заявил о том, что прекратит концертную деятельность.

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