Екатерина Варнава посмеялась над своей грудью

Резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава на своей странице в Instagram решила опередить критику пользователей Сети и первой высмеяла свою грудь.

На утреннем снимке Варнава предстала перед поклонниками в ночном платье и в не совсем удачной позе, при которой её грудь стала визуально меньше.

«Опережая вопросы «а что с сиськами» сразу отвечу... ниппель подспускает в положении лежа... Хорошего дня, прекрасные люди», - подписала снимок Варнава.

Примечательно, что многие подписчики стали уверять, что грудь Екатерины находится в абсолютном порядке и смеяться там не над чем.

Другие же попросили новое фото в положении стоя, чтобы сравнить «погрешность».

Напомним, Екатерина Варнава за последнее время сильно похудела, а вместе с ней и ее грудь, что доказало критикам, что знаменитость не меняла свою внешность с помощью операций.