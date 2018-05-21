ВИДЕО: 80-летний Иосиф Кобзон напугал поклонников своим состоянием

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как певца, пришедшего на юбилейный вечер поэта-песенника и бизнесмена Михаила Гуцериева вел под руку помощник.

Пользователи Сети тут же отметили, что легендарный исполнитель очень плохо выглядит и с трудом ходит.

«Сдал Давыдыч - жаль легенду...», «Судя по увиденное - это начало конца», - отмечают юзеры.

Однако нашлись и те, кто осудил 80-летнего артиста: комментаторы считают, что в таком состоянии Кобзону не нужно было выходить в свет.

«Если плохо себя чувствуют еще и ели передвигается – сидел бы дома. Зачем рисковать здоровьем. Надо учитывать возраст», -

негодует один из пользователей.