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ВИДЕО: 80-летний Иосиф Кобзон напугал поклонников своим состоянием

TOPnews
Иосиф Кобзон | Фото: TASS/Scanpix

Недавнее появление на публике известного отечественного артиста и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона напугало пользователей Сети.

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как певца, пришедшего на юбилейный вечер поэта-песенника и бизнесмена Михаила Гуцериева вел под руку помощник.

Пользователи Сети тут же отметили, что легендарный исполнитель очень плохо выглядит и с трудом ходит.

«Сдал Давыдыч - жаль легенду...», «Судя по увиденное - это начало конца», - отмечают юзеры.

Однако нашлись и те, кто осудил 80-летнего артиста: комментаторы считают, что в таком состоянии Кобзону не нужно было выходить в свет.

«Если плохо себя чувствуют еще и ели передвигается – сидел бы дома. Зачем рисковать здоровьем. Надо учитывать возраст», -

негодует один из пользователей.

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