«Похожи на мышей»: Сергей Шнуров рассказал, как встретил чертей

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, как однажды из-за чрезмерного употребления алкоголя увидел чертей. Воспоминания артиста приводятся в документальной ленте «Сергей Шнуров. Экспонат». Видео было размещено на YouTube-канале Red Square Group.

«Было один раз. (Видел) таких маленьких чертиков, небольших, не страшных. Они были похожи на мышей», -

отметил музыкант.

Он также усомнился, что находился в состоянии белой горячки, поскольку помнил все происходящее.

«Я прекрасно это помню, а белая горячка - беспамятство. Если я это видел, то, скорее всего, это была галлюцинация», -

добавил артист.

При этом Шнуров отметил, что ни одной песни не написал, находясь в алкогольном опьянении.