Юлия Самойлова пожаловалась на дискриминацию из-за инвалидности

Представлявшая Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году певица Юлия Самойлова рассказала о том, что ей пришлось столкнуться с дискриминацией из-за инвалидности.

"Меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой "Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение", -

призналась певица в своей автобиографической книге "Обычная необычная история". Работу цитирует RT.

Артистка поделилась информацией, что ей был закрыт вход в различные заведения и магазины, а однажды она даже не смогла попасть на собственное выступление. При этом она отмечает, что артист выходит на сцену за аплодисментами, а не за сочувствием.

«Я никогда не выступала на сцене ради жалости, которую я якобы вызываю своим видом. Я пела, чтоб порадовать слушателей», -

отмечает она.

В своей книге артистка рассказывает о том, что славу ей принесло участие в шоу «Фактор А», после которого ей стали платить гонорары за выступления.