Сергей Безруков станет отцом в четвертый раз

23 мая Сергей Безруков опубликовал в своем Инстаграме совместную фотографию с супругой Анной Матисон и в подписи к снимку сообщил о том, что в их семье ожидается пополнение.

«Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение», —

написал артист.

Сергей и Анна познакомились в 2015 году на съемках фильма «Млечный путь», а через год у них родилась дочь Мария.

В 2015 же году Сергей развелся со своей первой женой Ириной Безруковой, с которой прожил в браке 15 лет.

Совместных детей у пары не было. За год до разрыва стало известно, что у него есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой.



