«Великий и ужасный» Оззи Осборн назвал свой самый большой страх

Один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн хотел бы сыграть на одной сцене с Полом Маккартни и Джоном Ленноном. При этом он боится своей жены Шэрон - она внушает рокеру трепет и уважение, об этом он сам заявил РИА Новости.

«Боюсь моей жены, и я говорю это со всем возможным уважением», —

цитирует агентство музыканта, которого перед этим спросили о его самом большом страхе.

Музыкант также рассказал, что не жалеет ни об одной записанной пластинке, так как каждая— как запись в дневнике, и он бы не хотел потерять эти воспоминания.