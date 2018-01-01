Украинский участник «Евровидения» сравнил выступление в России с обидой мамы

Украинскому исполнителю Melovin (настоящее имя Константин Бочаров), который представил свою страну на «Евровидении-2018», неоднократно предлагали выступить в России за «сумасшедшие гонорары», но он отказывался. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина», опубликованному на YouTube.

«Это то же самое для меня, как маму обидеть», — объяснил Бочаров. Он отметил, что его также звали на концерты в Донецке. Музыкант подчеркнул, что выступать в России еще «не время».

18 мая Melovin объяснил, почему во время пресс-конференции забывал украинские слова и переходил с родного языка на русский. «Из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова», — сказал он.

Бочаров выступил в финале «Евровидения» 12 мая. Он занял 17-е место. Победительницей соревнования стала израильская певица Нетта Барзилай.