Морган Фримен лишается рекламных контрактов из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Компания Visa решила разорвать многолетний контракт с американским актером, обладателем премии «Оскар» Морганом Фрименом. Обладатель чарующего бархатного глубокого голоса много лет подряд озвучивал рекламные ролики кредитных и дебетовых карт Visa, но теперь, после обвинений в адрес актера в сексуальных домогательствах и неприемлемом поведении, компания решила дистанцироваться от него.

Накануне восемь женщин сообщили, что стали жертвами актера, а еще восемь человек рассказали, что были очевидцами подобных действий звезды Голливуда. По их словам, актер вел себя недопустимым образом на съемочной площадке во время производства фильмов с его участием, а также в его продюсерской компании Revelations Entertainment.

80-летний актер моментально принес официальные извинения всем, кто мог пострадать в результате его действий, заявив, что он «не из тех, кто станет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-либо чувствовать себя неловко».

Как сообщает Deadline, в официальном заявлении Visa говорится, что в результате обнародованных обвинений компания намерена приостановить сотрудничество с актером.

Аналогичное заявление поступило и от канадской транспортной системы TransLink, которая буквально пару дней назад объявила, что Фримен будет озвучивать рекламные ролики новой системы мобильной оплаты, продвигаемой Visa в общественном транспорте Ванкувера.

«В свете полученной информации и серьезных обвинений, выдвинутых против Моргана Фримена, TransLink приостанавливает сотрудничество с актером, который участвует в рекламной кампании», - говорится в официальном заявлении.