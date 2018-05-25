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Светлана Лобода опубликовала первое фото с новорожденной малышкой

woman.ru
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Светлана Лобода | Фото: Nina Zotina/Sputnik/Scanpix

24 мая в российских СМИ появилась новость о том, что 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз. На следующий день артистка выложила в Инстаграм снимок с младшей дочерью.

Светлана Лобода несколько месяцев скрывала от поклонников свою вторую беременность, а имя отца ребенка не называет до сих пор.

Ходят слухи, что певица родила малышку от немецкого исполнителя Тилля Линдеманна, но ни сама артистка, ни предполагаемый папа крохи эту информацию не подтвердили.

Зато 25 мая Светлана опубликовала в Инстаграме первую фотографию новорожденной дочери. «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным», — подписала кадр Лобода (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Интернет-пользователи принялись поздравлять артистку: «Пускай эта кроха будет здорова и счастлива»,

«Это не просто чудо, это смысл жизни», «Как же я рада за вас», «Поздравляю с рождением маленькой принцессы! Здоровья малышке и родителям», «Будьте счастливы и здоровы».

Некоторые из фолловеров также попытались выяснить имя отца малышки, но Лобода практически никогда не отвечает на вопросы своих многочисленных подписчиков. Также Интернет-пользователям интересно, как Светлана назовет кроху.

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