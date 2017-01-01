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CNN: Вайнштейна арестовали

Lenta.ru
Фото: Reuters/Scanpix

Появилась видеозапись того, как голливудский продюсер Харви Вайнштейн заходит в полицейский участок в Нью-Йорке, где ему должны предъявить обвинения в изнасилованиях и домогательствах. Об этом сообщает BBC News.

По данным источника CNN, Вайнштейна арестовали. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. Имена жертв не раскрываются.

С октября 2017 года десятки женщин заявили об изнасилованиях и сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. СМИ сообщали, что ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.

Обвинения предъявлены в ходе расследования, проведенного большим жюри в Манхэттене. Они не стали официальными, и обвинительный акт зависит от окружного прокурора Кира Вэнса.

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