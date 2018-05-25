Вселенская печаль! Шнуров написал о разводе с Матильдой

Невероятно, одна из самых обсуждаемых и горячо любимых пар российского шоубиза распадается! 25 мая Сергей Шнуров написал в своем аккаунте в Instagram одно простое предложение, содержание которого перевернуло мир тысячи поклонников пары Шнур + Матильда.

А именно: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись».

Его сообщение за считанные минуты собрало тысячи реакций подписчиков. В большинстве своем все отказываются верить в случившееся и печалятся из-за распада семьи.

Некоторые из комментариев:

«Только не это. Мой идеал любви разрушен...»

«Решила выпить баночку пива и полистать инстаграмм, а тут бах!!! Придется вторую банку открывать...расстроили»

«Жаль :( такая харАктерная и харизматичная пара была...»

Кто-то поспешил сосвататься к Сергею в жены:

«Хочу стать вашей женой».