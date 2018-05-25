Пятница, 25 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Вселенская печаль! Шнуров написал о разводе с Матильдой

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Сергей Шнуров и Елена Мозговая | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Невероятно, одна из самых обсуждаемых и горячо любимых пар российского шоубиза распадается! 25 мая Сергей Шнуров написал в своем аккаунте в Instagram одно простое предложение, содержание которого перевернуло мир тысячи поклонников пары Шнур + Матильда.

А именно: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись».

Его сообщение за считанные минуты собрало тысячи реакций подписчиков. В большинстве своем все отказываются верить в случившееся и печалятся из-за распада семьи.

Некоторые из комментариев:

«Только не это. Мой идеал любви разрушен...»

«Решила выпить баночку пива и полистать инстаграмм, а тут бах!!! Придется вторую банку открывать...расстроили»

«Жаль :( такая харАктерная и харизматичная пара была...»

Кто-то поспешил сосвататься к Сергею в жены:

«Хочу стать вашей женой».

Напомним, Шнуров и Матильда поженились в 2010 году, общих детей у пары нет. Для Шнурова этот брак был третьим.

0 Комментарии