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Матильда Шнурова оставила личное личным

Lenta.ru
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Фото: instagram.com/mshnurova

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) высказалась касательно новости о распаде их брака. Свою позицию она донесла посредством Instagram.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала она.

Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

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Напомним, 25 мая Сергей Шнуров опять же в Instagram сообщил, что

они с женой Матильдой решили развестись «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Их брак продлился восемь лет.

До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.

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