Матильда Шнурова оставила личное личным

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) высказалась касательно новости о распаде их брака. Свою позицию она донесла посредством Instagram.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала она.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров опять же в Instagram сообщил, что

они с женой Матильдой решили развестись «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Их брак продлился восемь лет.

До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.