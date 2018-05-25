Матильда Шнурова оставила личное личным

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) высказалась касательно новости о распаде их брака. Свою позицию она донесла посредством Instagram.
«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала она.
Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.
Напомним, 25 мая Сергей Шнуров опять же в Instagram сообщил, что
они с женой Матильдой решили развестись «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Их брак продлился восемь лет.
До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.