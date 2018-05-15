Уже развод? Сати Казанова рассказала о тиране и предателе

Певица Сати Казанова сделала громкое заявление. Похоже, артистку предал близкий человек.
Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с которым она состоит в браке меньше года.
«Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)», – жалуется исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.
«Говорят, что тираны в нашей жизни – самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами», – написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.
Вас когда-нибудь предавали? 😱 . Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности... В этом момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок... Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце... 💔 . А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным... . Наверное, этот тот самый момент, о котором говорится «...подставь другую щеку» Не буквально. Вопрос в том, чтоб простить и дальше жить - со все ещё открытым, мягким, любящим ❤️сердцем. . Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами. Чтобы внутри созрела какая-то новая сила 💪🏻 . Что думаете? Фото @jan_safin Платье @izetaofficial #КакБыть #Предательство #ЖизньУчитель #ЦветНастроенияЧерный #сатиказанова #satikazanova #ИзменаРодине
Поклонников очень взволновало это сообщение. «Надеюсь , что у вас все хорошо», – пишет один из пользователей. «Что уже развод?» – вопрошает второй. «Сати,ты красотка,не грусти,самое главное у тебя есть большая,замечательная семья,родные люди!» – поддерживает исполнительницу третий.
Волшебной, невидимой нитью ✨соединены те, чьи пути должны пересечься. Они найдут друг друга лишь тогда, когда познают суть свободы и одиночества, когда мудрость возьмет верх над глупостью, осознанность над невежеством, принятие над упрямством. . Лишь тогда их ❤️сердца зазвучат в унисон, когда гордыня и эгоизм сложат свои полномочия, лишь тогда Души укажут тропу для воссоединения, когда готовность Любить искренне достигнет своего пика. А это возможно лишь познав альтернативу, познав то, что не есть #Любовь. . Они встретятся. Чистые, искренние, равные, готовые любить, готовые дарить, готовые стать ещё лучше. Потому что 👧🏻👦🏻двое – это уже не один. Вдвоём они сильнее. Приумноженные чувства, приумноженная мудрость и целая вечность дня экспериментов. . Их #встреча – это новые #возможности, которые можно постичь только в паре. И #мир будет им аплодировать, потому что такой союз всегда несет #Свет и #Знания для всех окружающих. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Волшебной невидимой нитью соединены те, кому #предназначено встретиться. А нить эта и есть Истинная Любовь. 💫💫💫 ©️ . #небеса #семья #счастливаяжена #аморчики #золотыеслова #тыия #вместе #сила #душа #бог #истина #свет #лучшее
Напомним, что Сати Казанова вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.