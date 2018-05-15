Уже развод? Сати Казанова рассказала о тиране и предателе

Рассказ о предательстве и тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с которым она состоит в браке меньше года.

«Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)», – жалуется исполнительница. Певица добавила, что в такие моменты просто не может понять, чем руководствовался человек, решивший пойти на предательство.

«Говорят, что тираны в нашей жизни – самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами», – написала Казанова. Кого именно имела в виду певица, остается только гадать.

Поклонников очень взволновало это сообщение. «Надеюсь , что у вас все хорошо», – пишет один из пользователей. «Что уже развод?» – вопрошает второй. «Сати,ты красотка,не грусти,самое главное у тебя есть большая,замечательная семья,родные люди!» – поддерживает исполнительницу третий.

Напомним, что Сати Казанова вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.