Началова рассказала, как ее силиконовая грудь начала кровоточить прямо в самолете

Российская певица Юлия Началова стала гостьей программы «Звезды сошлись» канала НТВ, посвященной жертвам пластической хирургии. В ходе беседы в студии звезда поделилась жуткой историей, произошедшей с ней после операции по увеличению груди.

По словам Юлии Началовой, пластику ей делали в американском Лос-Анджелесе. После проведенной операции она прошла трехмесячную реабилитацию и решила отправиться на родину, однако в самолете ей пришлось столкнуться с пугающими последствиями хирургического вмешательства.

«В моем варианте мне сделали красивую эстетическую форму, но отрезали немного лишнего... В самолете из Лос-Анджелеса я почувствовала себя плохо, у меня стала подниматься температура. Я вышла в комнату, где было зеркало и увидела, что все кровоточит», - рассказала певица, добавив, что вспоминает все происходящее как «фильм ужасов».

В итоге звезда приняла решение вернуться обратно в Лос-Анджелес тем же рейсом, и обратится к делавшему операцию хирургу.

После произошедшего она не стала подавать в суд, а доктор удалил ей импланты и возместил ущерб. В результате российская артистка получила пожизненное обслуживание в этой клинике для себя и своей семьи.