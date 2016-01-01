Западные СМИ: у Анджелины Джоли роман с Томом Хиддлстоном

В последнее время о личной жизни 42-летней Анджелины Джоли ходят самые разные слухи. На этот раз западные журналисты выяснили, что актриса уже несколько месяцев встречается с 37-летним актером Томом Хиддлстоном.

Зарубежные журналисты уверены, что Анджелина Джоли нашла свое счастье в объятиях Тома Хиддлстона После того, как в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем разводе, в прессе то и дело появлялась информация об их новых романах. Голливудской актрисе приписывали отношения как с прославленными красавцами, например, с Джаредом Лето, так и с неизвестными широкой публике бизнесменами и миллионерами.

Однако домыслы журналистов так ни разу и не получили прямого подтверждения от самой Энджи. Не так давно в зарубежной прессе появилась информация о том, что актриса сблизилась с... Томом Хиддлстоном.

Оказалось, всю церемонию «Золотой глобус» Крис Хэмсворт, коллега британского актера по фильмам о Торе, прожужжал Анджелине все уши о том, с каким прекрасным человеком ему довелось сниматься. Рассказы Хэмсворта впечатлили Джоли, и она взяла у него номер телефона Хиддлстона. После чего у знаменитостей якобы начался роман. Правда, поначалу Энджи и Том только переписывались, но сейчас у них все гораздо серьезнее.

Теперь понятно, что в Великобританию актриса летит не только ради съемок в сиквеле «Малефисенты». К слову, в марте этого года в прессе появились слухи о том, что Анджелина закрутила роман с британским миллионером и едва ли не готовится выйти за него замуж. Если задуматься, под это описание отлично подходит и Хиддлстон, состояние которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.