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Экс-солистка «Ленинграда» намекнула на причину развода Шнурова

TopNews.ru
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Сергей Шнуров | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс опубликовала в своем Instagram пост, в котором прокомментировала причины разводов в России.

По ее словам, в последнее время ее телефон «буквально разрывается» от звонков журналистов, которые просят «прокомментировать сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России».

«На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% - по причине алкоголизма одного из супругов. Чаще всего, инициатором развода становится женщина», - написала певица.

Подписчики Алисы предположили, что речь идет о недавнем заявлении лидера «Ленинграда» Сергее Шнурове, сообщившем о своем разводе с женой Матильдой.

«Интересный пост))) я даже догадываюсь кто в той семье бухал и кто инициатор», - отметил один из фолловеров Вокс.

«Инициаторы женщины, потому что алкоголики в основном мужики. А кто хочет жить с таким?» - добавил другой комментатор.

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