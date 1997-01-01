Ким Кардашьян встретится с Дональдом Трампом

Сегодня, 30 мая, телезвезда Ким Кардашьян-Уэст встретится с президентом США, чтобы обсудить помилование Элис Мари Джонсон, пожизненно осужденной за торговлю наркотиками, — сообщает US Weekly.

Ким и ее адвокат Шон Холли назначили встречу с целью смягчения наказания 67-летней прабабушки, которое было вынесено в 1997 году. На данный момент женщина отбывает срок в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама.

Звезда уже несколько месяцев лоббирует интересы Элис на встречах с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером, но теперь президент принял решение разобраться с проблемой лично.

Несмотря на то, что во время проведения предвыборной кампании президента в 2016 году Ким поддерживала Хиллари Клинтон, Трамп заинтересовался проблемой из-за поддержки, которую оказывает проекту его дочь. Да и Канье Уэст недавно избавился от нескольких тысяч подписчиков в своем твиттере, когда высказал одобрение действий действующего президента.