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Snoop Dogg приготовил гигантский коктейль и установил рекорд

korrespondent.net
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Фото: AFP/LETA

Американский рэпер Snoop Dogg установил рекорд, приготовив самый большой коктейль в мире. Напиток он готовил совместно с Warren G и ещё несколькими людьми. В итоге напиток превысил объемы того, который значился в Книге рекордов Гиннесса, пишет Time.

Коктейль получил название Paradise. В его состав входят джин и сок. Как признался рэпер, он лично питает слабость к этому напитку.

Так, первый альбом исполнителя под названием Doggystyle включает композицию Gin and Juice.

По информации издания, объем коктейля составил 500 литров. В целом на его приготовление ушло 180 бутылок джина и 38 кувшинов апельсинового сока.

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