Джонни Депп за деньги встретился с русскими девушками

Итак, за проведенные встречи актер заработал почти 2,5 миллиона рублей. Журналисты взяли комментарий у одной из пообщавшихся с актером поклонниц, бизнесвумен Анастасии Ниязгуловой.

«Я зашла в комнату. И тут у меня случилась небольшая амнезия от дикого волнения. Я сказала Деппу по-русски что-то вроде: "А вот и ты, мой дорогой! Я только ради тебя сюда пришла!" Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку. Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывать мое лицо. Мне даже стало неловко. Тогда я спросила на английском: "Как ты?" Депп ответил: "О, спасибо, все отлично. Как ты?. Мы обменялись еще парой фраз, а потом он на русском языке сказал мне: "Спасибо", на что я на русском тоже ответила: "Да, пожалуйста!"» — рассказала Ниязгулова. Она посетовала на то, что встреча была очень короткой.

Депп выступил в Москве и Санкт-Петербурге в составе супергруппы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. В Москве артист застенчиво поведал журналистам, что ему нравится в русских девушках, а на концерте его забросали бюстгальтерами.