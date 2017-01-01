Сколько заработали за прошлый год Михалков и другие деятели российской культуры?

Ведущие деятели культуры России обнародовали свои налоговые декларации за прошедший год. Угадайте, кто из них вошел в пятерку самых богатых?

Декларация режиссера Никиты Михалкова заняла 56 листов. Оказалось, что у него в собственности находится 89 земельных участков (от 1000 до 5000 кв. м), шесть жилых домов (от 68,5 до 697,3 кв. м), шесть апартаментов, дача (554,2 кв. м), пять машин, 11 нежилых зданий, а также вертолет RA-05797 и трактор МТЗ-82.

Доход кинодеятеля за 2017 год составил 529 млн рублей (примерно 7 310 000 евро). То есть ежедневно мэтр зарабатывает около 1,5 млн рублей (20 720 евро). Михалков значится учредителем или совладельцем нескольких десятков фирм с разнообразной сферой деятельности - от лесозаготовок до разработки программного обеспечения. Самые известные из них - ООО «ЧелПромДаймонд» (фирма занята обработкой алмазов) и кинокомпания «ТриТэ», выпускающая фильмы.

Дирижер, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков заработал за год 82,3 млн рублей (1 140 000 евро). У него в собственности два земельных участка общей площадью 4 тыс. кв. м, две квартиры в Москве (76,8 и 367,2 кв. м), квартира во Франции 360 кв. м (у супруги квартира в Испании).

В декларации худрука Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета указан доход в 60,2 млн рублей (830 тыс.евро). Сам Башмет искренне удивился: «Неужели я столько заработал?»

В его собственности находится земельный участок 5438 кв. м, дом 360 кв. м, две квартиры (118,9 и 83,2 кв. м). Ни яхт, ни вертолетов, ни машин у него нет. Такие доходы худрука симфонического оркестра складываются из оклада (около 200 тыс. рублей в месяц) и гонораров за концерты - сольные и с оркестрами и за преподавательскую работу в России, Италии и других странах мира.

«Опять же нужно учитывать, что деньги, которые в декларации, это брутто-деньги (до выплаты налогов и расходов). С них я плачу налоги, а порой я получаю гонорар, но сам оплачиваю перелет, проживание и все расходы», - объяснил Башмет.

Худрук Театра наций Евгений Миронов очень удивился, узнав, что его доход за год составил 50 млн. рублей (690 тыс. евро). Он руководит театром, сам играет на сцене как актер, снимается в кино, участвует в проектах. Имеет акции в одной кинокомпании. Он соучредитель ряда благотворительных организаций. Например, вместе с Марией Мироновой владеет фирмой «Актер», которая помогает престарелым артистам.

Годовой доход Зураба Церетели - 40 млн рублей (550 тыс. евро). Перечень имущества скульптора занимает три листа. В его собственности шесть участков земли, четыре квартиры, две дачи, пять Mercedes, два Rolls-Royce, один Bentley Azure, 15 нежилых помещений общей площадью 23 тыс. квадратных метров, а также 20 зданий для творческих мастерских общей площадью 20 тыс. кв. м. Вся недвижимость - российская. Еще в прошлом году он продал скульптуру за 12 млн рублей. Церетели получает прибыль и от аренды его помещений.

В декларации худрука музыкального театра «Русская песня» Надежды Бабкиной указан доход за год в 29,8 млн рублей (410 тыс. евро). У нее пять земельных участков от 1000 до 1500 кв. м, жилой дом 310,5 кв. м, четыре квартиры от 79,74 до 310,5 кв. м