Холли Берри и Киану Ривз: в Голливуде рождается новая звездная пара

«Неужели правда? Они же совсем разные!» — такие мысли возникают в голове, когда узнаешь о романе Холли Берри и Киану Ривза. Согласитесь, их сложно представить вместе (хотя когда и кого это останавливало). И все же не только мы, но и западные журналисты пока из осторожности называют этот «союз» unlikely couple — необычной парой.

На чем же основаны слухи о притяжении между двумя актерами? Дело в том, что сейчас 53-летний Киану и 51-летняя Холли снимаются в фильме «Джон Уик-3». Именно на съемочной площадке, как сообщили инсайдеры американскому порталу Life & Style, между ними и пробежала искра. «Ривз и Берри знали друг друга уже давно, но близко не общались. Они даже не снимались вместе, но когда попали в один проект, поняли, что дружба — не их история», — заявил информатор. По его словам, Холли нравится загадочность Киану и его нелюбовь к публичности. Источник, с которым пообщались журналисты портала In Touch, и вовсе заявил, что актриса впервые в жизни встретила «мужчину, который подходит ей по всем статьям».

По убеждению очевидцев, актеры не собираются показывать свои нежные чувства и уж тем более рассказывать о них в ближайшее время. Очень на них похоже.

Тем не менее несколько кадров, на которых знаменитости обмениваются говорящими взглядами, уже попали в Сеть. Фото были сделаны в Нью-Йорке, куда Берри отправилась ровно на один день на читку сценария будущего блокбастера. То, что это не просто встреча малознакомых коллег, видно невооруженным глазом.

FOTO: Mega/Scanpix

Несмотря на то, что отношения Холли и Киану некоторым поклонникам кажутся невозможными, у них гораздо больше общего, чем многие могли бы подумать. Оба — уже зрелые сложившиеся личности, которые знают, чего хотят от жизни и от своего партнера. У каждого из них непростая судьба со своими сложностями, потерями и трагедиями.

Тем не менее есть версия, что это пиар. Слишком часто в последнее время кинопродюсеры «готовят» публику к выходу ленты, заставляя внимательно наблюдать за романтической активностью исполнителей главных ролей. Те же скептики уже предвидят, что нас ждут запротоколированные папарацци совместные ужины Ривза и Берри, а также красочные рассказы очевидцев о «небывалой химии на съемочной площадке».

Журналистам портала Gossip Cop удалось пообщаться с другом актрисы, который поведал, что знаменитости действительно не встречаются. Кроме того, Берри пока что находилась на съемочной площадке «Джона Уика-3» всего один день, тогда же были сделаны те самые совместные фото с Ривзом. Судить о чем-либо действительно рано. Это может быть пиар-ход, а может быть и роман. А может быть и пиар-ход, превратившийся в подлинную любовную историю, — «фабрика грез» знает и такие случаи. Ведь сюжеты из реальной жизни зачастую могут переплюнуть самые причудливые фантазии сценаристов.