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56-летняя супруга Александра Малинина показала себя в кульпальнике

woman.ru
Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Эмма Малинина — активная пользовательница соцсетей. На днях доктор выложила в Инстаграм свежий кадр в купальнике. Фолловеры, которые не ожидали подобного фото от жены артиста, были поражены ее стройностью.

Александр и Эмма Малинины редко выходят в свет и дают интервью. Поклонники узнают о том, что происходит в жизни супругов, из Инстаграма жены артиста. Эмма регулярно выкладывает в соцсеть не только собственные фото, но и снимки с семьей.

На днях Малинина опубликовала кадр, на котором позирует в черном купальнике у бассейна на фоне залитых солнцем пальм. Фолловеры, глядя на фото врача, пришли в восторг от ее сексуальной и подтянутой фигуры. «Афродита!», «Стройняшка!», «Красивые ноги!» — прокомментировали снимок Эммы подписчики.

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Фанаты не раз отмечали, что супруга артиста выглядит моложе своего возраста. И это неудивительно, ведь Малинина ведет активный образ жизни и тщательно ухаживает за собой. Женщина признавалась, что отдает предпочтение фармацевтической косметике, к выбору которой она относится очень серьезно.

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