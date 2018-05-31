Ирина Пегова опубликовала провокационное фото в белье

Недавно 39-летняя Ирина Пегова выложила в Инстаграм пикантный снимок, на котором позирует, лежа на кровати в нижнем белье. Поклонники актрисы оценили смелый кадр и осыпали комплиментами ее роскошные формы.

Ирина Пегова никогда не переживала из-за своей фигуры. В одном из интервью актриса признавалась, что в молодости была настолько худой, что ее называли «селедкой». Позднее, когда у нее появились лишние килограммы, артистка начала следить за своим весом, чтобы держать себя в нужной форме. Из-за того, что Ирина регулярно снимается в кино и выступает в театре, ей нельзя «распускаться».

На днях Ирина решила продемонстрировать свои формы интернет-пользователям. Она опубликовала смелый кадр в своем Инстаграме. Позирует Пегова в нижнем белье и джемпере в тон.

«Женственно и очень красиво!», «Выглядит очень сексуально, но вообще не вульгарно», «Бомбическая женщина», «Не женщина, а просто сказка», «Шикарная фотография», «И эта красавица до сих пор не замужем? Не верю», — принялись обсуждать пикантное фото интернет-пользователи. Впрочем, некоторые из поклонников Ирины считают, что такие откровенные кадры лучше оставлять в личном архиве, а не публиковать в соцсетях.