После сложной операции Николь Кузнецовой смогла дышать без трахеотомической трубки

Недавно 29-летний экстрасенс Николь Кузнецова призналась, что уже не надеется на выздоровление. Однако немецким докторам все же удалось совершить настоящее чудо.
В течение семи лет Николь Кузнецовой приходилось дышать с помощью трахеотомической трубки — девушка страдала от рецидивирующего папилломатоза гортани.
Все это время финалистка 16-го сезона «Битва экстрасенсов» с трудом разговаривала.
Девушка ложилась под нож хирурга около 300 раз, но долгое время врачи ничем не могли ей помочь.
Недавно Николь решила обратиться к немецким докторам в надежде, что они избавят ее от трахеотомической трубки. Однако специалисты Германии дважды откладывали операцию.
В какой-то момент Кузнецова решила, что никогда не вернется к нормальной жизни.
Однако на днях врачам все-таки удалось извлечь трубку и восстановить целостность горла экстрасенса с помощью ее собственного ребра. Эту радостную новость Николь сообщила подписчикам в Инстаграме сразу же после того, как очнулась от наркоза.
«Впереди еще долгое лечение, но результат уже налицо, и можно надеяться на лучшее», — поделилась Кузнецова.
Фолловеры пожелали Николь скорейшего выздоровления и терпения.