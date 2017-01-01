Никита Михалков рассказал, сколько миллионов зарабатывает за один день

На днях стало известно, что Никита Михалков задекларировал доход за 2017 год в размере более 529 миллионов рублей (около 7,27 млн евро - Прим. ред.). Многих интернет-пользователей удивила столь внушительная цифра. 31 мая известный российский режиссер объяснил, как получилась эта сумма.

В конце мая на официальном сайте столичного департамента культуры была опубликована декларация о доходах 72-летнего Никиты Михалкова.

Согласно представленным данным, председатель союза кинематографистов России за прошедший год заработал полмиллиарда рублей. Многие уже подсчитали, что режиссер получал по 1,5 миллиона рублей (20,6 тысяч евро - Прим. ред.) в день.

Декларация Никиты Сергеевича насчитывает 56 листов. Известно, что деятель киноиндустрии владеет 89 земельными участками, шестью жилыми домами, шестью квартирами, вертолетом и трактором. Вечером 31 мая кинорежиссер расскахал информационному агентству ТАСС о том, из чего складываются его доходы.

«Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах, и снял более 15 картин как режиссер.

Призы всех самых престижных фестивалей, включая «Оскар», стоят на полках моего кабинета», — сообщил Михалков.

Никита Сергеевич отметил, что последние три фильма его студии «ТриТэ» собрали в кинотеатрах более пяти миллиардов рублей. Михалков также рассказал, что исправно платит все налоги и из страха не переписывает имущество на своих родных.

Режиссер и сценарист похвалил своего финансового менеджера за профессионализм, умение работать с ценными бумагами.

«Все мои средства размещены в банках России, а не закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах. Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны», —

добавил Михалков.

Председатель союза кинематографистов России заявил, что немало средств вкладывает в свой благотворительный фонд, который помогает тяжелобольным детям и пожилым людям. Никита Михалков настоятельно попросил любителей считать чужие деньги уняться.





