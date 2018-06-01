ВИДЕО: Ольга Бузова показала, как поет без фонограммы

Ведущая «Дома 2» и популярная российская певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлена ее репетиция перед концертом в Красноярске. В кадре артистка поет на сцене в живую.

«Для меня саундчек - это некий ритуал... где я нахожусь наедине с микрофоном и звуком Обожаю атмосферу до концерта... когда еще пустой зал... но ты понимаешь, что скоро он наполнится людьми, которые ждут и любят тебя...» - прокомментировала Бузова ролик.

Подписчики звезды не оценили ее вокальные способности, признавшись, что «это реально - ужас».

«Оля, петь это не твое», «Не стыдно тебе петь без голоса?», «Зачем репетиция, если концерт все равно под фанеру?» - недоумевают подписчики Бузовой. Впрочем, нашлись и те, кто поддержали певицу, оставив лестные комментарии в адрес ее вокальных данных.