Алла Пугачева дала понять, что ей надоела Ольга Бузова

Недавно Ольга Бузова и Филипп Киркоров представили новое совместное видео. В комментариях к ролику отметилась и Алла Пугачева, которая намекнула, как относится к популярной телеведущей и певице.

За последние полтора года Ольга Бузова стала одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса с многомиллионной армией поклонников. Едва ли не каждая песня ведущей «Дома-2» мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров в Youtube. К тому же сейчас Ольга все чаще сотрудничает с Филиппом Киркоровым и снялась в его клипе «Цвет настроения синий».

Многие поклонники короля поп-сцены раскритиковали его за то, что он снова снимается с Бузовой. Под одним из комментариев отметилась и Алла Пугачева. Она поставила «лайк» под записью одного из интернет-пользователей. «Задолбала эта Бузова», — гласит запись, которую одобрила Примадонна.

Таким образом Алла дала понять, что ей тоже надоела Ольга. Хейтеры Бузовой надеются, что влиятельная Пугачева поставит крест на ее карьере. К слову, раньше Примадонна была относительно нейтральна по отношению к певице, штурмующей российскую поп-сцену. Поговаривают, Алле не нравится, что Ольга проводит время с Филиппом Киркоровым.